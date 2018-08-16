Экс-директор муниципального дорожного предприятия Магнитогорска получил 6,5 лет «строгача»

Суд вынес приговор в отношении бывшего директора МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска, сегодня, 16 августа, бывший директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» признан виновным в получении взяток в особо крупном и значительном размере, а также совершении мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения.

По данным следствия, в июне 2016 года руководитель учреждения получил от коммерческой фирмы 350 тысяч рублей за приемку асфальтобетонной смеси, качество которой не отвечало требованиям муниципального контракта. Еще одну взятку от другого предприятия он получил в мае 2015 года. Кроме того, в 2015 году магнитогорец, пользуясь служебным положением, присвоил 72 тысячи рублей из бюджета Магнитогорска.

Правобережный районный суд приговорил экс-директора к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также лишил его права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий в течение 7 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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