Годовалый южноуралец умер в реанимации после удара взбесившегося отца

В Челябинской области младенец впал в кому после избиения отцом и умер в больнице.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 22-летнему ожноуральцу предъявлено обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего.

По версии следствия, 9 августа в квартире одного из домов Тракторозаводского района областного центра челябинец ударил годовалого сына, а после бросил его на диван. Ребенок был доставлен в лечебное учреждение с диагнозом «ушиб головного мозга». Целую неделю врачи бились за жизнь малыша, но сегодня, 16 августа, он умер, не выходя из комы.

По некоторым данным, горе-папаша пришел в ярость, когда младенец намусорил во время еды. Матери в это время не было дома: она ушла в больницу.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливающая точную причину смерти ребенка. В случае установления причинно-следственной связи между действиями обвиняемого и смертью годовалого мальчика обвиняемому будет предъявлено обвинение по более тяжкой статье», – рассказали в силовом ведомстве.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Южноуралец признал вину в совершении преступления.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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