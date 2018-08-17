Челябинцу штраф в полмиллиона за сообщение о бомбе на площади Революции

Житель Челябинска предстанет перед судом за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве на площади Революции.
17.08.2018
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска направило в суд уголовное дело в отношении 30 – летнего жителя города. Он обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений.
В ходе дознания установлено, что 4 мая нынешнего года в 20:14 минут в состоянии алкогольного опьянения мужчина совершил звонок на номер 112 в службу экстренного вызова единой дежурной диспетчерской службы города и сообщил оператору о готовящемся взрыве на площади Революции.
На место происшествия выехали сотрудники полиции, аварийной службы, а также инженерно-техническая группа.
Санкцией статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо в виде ограничения свободы на срок до трех лет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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