На Южном Урале на частном подворье рванули газовые баллоны

В Чебаркуле в частном доме взорвалось несколько газовых баллонов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 16 августа.

В 17:11 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в частном доме в Чебаркуле. Пламя охватило жилой дом и пристроенный к нему гараж. Последний использовался под автомастерскую, в момент возгорания в строении располагались два легковых автомобиля, по всей видимости, производился их ремонт.

«Как часто бывает в таких случаях, автомастерская действовала на страх и риск владельцев. К сожалению, правила пожарной безопасности в строении были нарушены, что привело к значительному ущербу. По словам соседей, обнаруживших задымление из мастерской, еще до прибытия пожарных в строении произошла детонация одного из газовых баллонов, находившихся внутри. Как выяснили дознаватели МЧС, всего в гараже было 2 баллона с пропаном и 6 – с кислородом», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Через 4 минуты к месту вызова прибыли три пожарные автоцистерны. В момент прибытия огнеборцев произошла детонация еще одного баллона. К счастью, никто из жильцов дома и пожарных не пострадал.

Полностью пожар был потушен в 17:37. В результате пожара уничтожены дом, гараж, автомобили «ВАЗ 2114» и «Нисан Тиида», личные вещи и мебель. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняют дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы №5.

По предварительным данным, причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Однако это лишь одна из версий, и она будет проверятся в дальнейшем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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