Челябинец 28 лет не платил за квартиру

Житель Челябинска с 1990 года не платил за квартиру.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, в Курчатовском районе Челябинска по решению суда из муниципальной двухкомнатной квартиры выселили ее нанимателя.

Жилец с 1990 года не платил по счетам управляющей компании за услуги по обслуживанию дома. По состоянию на начало августа 2018 года его задолженность составила 166 тысяч рублей. Еще более 48 тысяч рублей – долги различным ресурсоснабжающим организациям.

Несколько лет мэрия пыталась взыскать долг в досудебном порядке: мужчине неоднократно направлялись требования и предупреждения о погашении задолженности и возможном выселении. Но челябинец не обращал внимания на эти требования. Игнорировал он и текущие счета, что стало основанием для обращения муниципалитета в суд.

«В силу закона такой наниматель может быть выселен только с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма из расчета шесть квадратных метров на одного члена семьи. Суд согласился с требованием собственника жилого помещения и постановил выселить мужчину из занимаемой им квартиры с предоставлением ему иного изолированного жилого помещения – комнаты в коммунальной квартире», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Добровольно приговор суда челябинец исполнить отказался, поэтому судебное решение направили на принудительное исполнение в Курчатовский районный отдел судебных приставов, где в феврале 2018 года было возбуждено исполнительное производство. Но и после этого должник не спешил съезжать. Судебный пристав неоднократно назначал сроки для переселения, но каждый раз мужчина выдумывал какие-либо причины в оправдание своего уклонения от исполнения решения суда. Нарушение срока добровольного исполнения повлекло назначение исполнительского сбора, а игнорирование требований судебного пристава – два штрафа.

15 августа переселение состоялось в принудительном порядке. Нанимателя-должника заставили освободить от вещей квартиру и отправили по новому адресу. Освобожденная квартира после приведения ее в порядок будет передана очередникам, нуждающимся в предоставлении жилья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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