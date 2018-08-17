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Пятница, 17 августа 2018, 10:22 мск

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Челябинский МУП «ГорЭкоЦентр» незаконно занимался захоронением отходов

Арбитражный суд аннулировал лицензию челябинского МУП «Городской экологический центр».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по поручению и.о. прокурора региона Виталия Лопина надзорное ведомство вступило в судебный процесс по делу об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности на территории свалки в черте Челябинска, выданной МУП «ГорЭкоЦентр».

«В нарушение требований лицензионного законодательства у МУП «Городской экологический центр» отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии заявленной деятельности государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам производства. В связи с чем, муниципальное предприятие не имело права на обезвреживание и размещение отходов на территории города Челябинск», – пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласившись с позицией прокуратуры области, арбитражный суд аннулировал лицензию предприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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