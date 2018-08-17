Стыдно стало? В Челябинске порозовели деревья

В одном из районов Челябинска деревья выкрасили в ярко-розовый цвет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Металлургического района возмущены «гламурной» покраской деревьев на одной из аллей своего района.

Челябинцы пожаловались на странный цвет зеленый насаждений в общественную организацию «Гражданский патруль». По словам недовольных горожан, у Южно-Уральского многопрофильного колледжа в аллее стволы деревьев выкрасили в розовый цвет.

«Мы считаем, что покраска в цвет взбесившегося поросенка никак не обоснована ни экологическими, ни эстетическими соображениями. Более того, неизвестно зачем добавлять колер в известь. По нашим наблюдениям, эта краска похожа больше на масляную и непонятно, как она повлияет на состояние зеленых насаждений», – заявил активист «Гражданского патруля» в Челябинске Иван Морозов.

Общественники уже обратились в администрацию и прокуратуру города с просьбой провести проверку состояния зеленых насаждений и привести аллею в должный вид.

Отметим, это не первый «розово-коммунальный» скандал в Челябинске. Так, несколько лет назад розовой краской покрасили стелу в начале Комсомольского проспекта с изображением комсомольского значка с профилем Ленина. Тогда горожане высмеяли неуместную тягу подрядчиков к гламуру, и стелу быстро привели в надлежащий вид.

Челябинск, Виктор Елисеев

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