Из челябинского детского сада вновь сбежала воспитанница

В Челябинске воспитанница детского сада три часа гуляла сама по себе.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, инцидент произошел вчера, 16 августа.

Около 10:28 часов из детского сада №100 Челябинска ушла пятилетняя воспитанница. Девочку нашли лишь в 13:08, за это время она успела добраться до района водосброса на Шершневском водохранилище.

При этом подобные инциденты уже случались в дошкольном учреждении. Так, два месяца назад, 8 июня, через открытую калитку с территории этого же детского сада ушла четырехлетняя воспитанница, и в течении нескольких часов блуждала по микрорайону. При этом воспитатели даже не искали ее, а маме воспитанницы сказали, что ребенка забрал отец. Девочку обнаружила прохожая посреди проезжей части, и вместе с другими горожанами и полицией занялась поисками родителей малышки.

«Учитывая, что это уже не первый случай халатного отношения к своим обязанностям работников детского учреждения, прокуратурой 17 августа в адрес председателя комитета по делам образования Челябинска внесено представление об устранении нарушений требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и привлечении виновных к ответственности», – сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того в отношении заведующей детским садом возбуждено дело об административном правонарушении. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования поставлены на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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