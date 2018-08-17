На манеже – все те же: на конкурс по выборам мэра Миасса заявляются прежние претенденты

Число претендентов на пост главы Миасса выросло до трех.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документы на участие в конкурсе по выборам мэра Миасса подал пенсионер ФСБ Александр Иванов.

Ранее в борьбу включились исполняющий обязанности градоначальника Григорий Тонких и экс-мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин.

Отметим, что все три претендента уже заявляли о желании поучаствовать в выборах главы Миасса. Правда, Дмитрий Мигашкин в первый раз дальше заявление не пошел, и не стал сдавать пакет документов в собрание депутатов Миасса. А вот Григорий Тонких и Александр Иванов дошли до «полуфинала». Но кандидатуру г-на Иванова комиссия не рекомендовала к участию в выборах, а и.о. мэра взял самоотвод.

Напомним, место градоначальника освободилось весной этого года, когда мэр Геннадий Васьков добровольно сложил полномочия после второго «неуда», выставленного ему за работу депутатами. Вскоре после этого он был задержан и стал одним из фигурантов громкого дела о покупке здания для детского сада по завышенной цене. Впоследствии выяснилось, что здание еще и в аварийном состоянии.

Первая попытка назначить главу Миасса окончилась безрезультатно: депутаты отказались поддержать кандидата областного правительства, экс-директора Агентства инвестиционного развития региона Анатолия Лобко, считавшегося человеком вице-губернатора Руслана Гаттарова, и больше половины участников голосования испортили бюллетени.

Челябинск, Виктор Елисеев

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