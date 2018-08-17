На Южном Урале вновь похолодает до +3

В Челябинской области ожидается похолодание.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ближайшие три дня на Южном Урале ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие,на юге до умеренных дожди, в отдельных районах грозы.

Температура воздуха в ночь на субботу +6, +11, на юге до +15. Днем +15, +20, на юге до +24. Ветер северный 5-10 метров в секунды, порывы до 11-16 метров в секунду.

В ночь на воскресенье столбик термометра будет находится между отметками +6 и +11, днем потеплеет до +16, +21.

А вот ночь накануне первого рабочего дня следующей недели окажется еще прохладнее: на термометре будет всего 3-8 градусов выше нуля (аналогичная картина наблюдалась в минувшие выходные). Днем синоптики прогнозируют +16, +21.

В Челябинске существенных осадков в субботу и понедельник не ожидается, в воскресенье местами возможен небольшой дождь. Температура ночью субботы и воскресенья +8, +10. В ночь на понедельник столбик термометра опустится до +6, +8. Днем в субботу ожидается +18, +20. В воскресенье несколько похолодает – до 16-18 градусов выше нуля. В понедельник синоптики ожидают +17, +19.

Челябинск, Виктор Елисеев

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