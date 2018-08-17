Жительница Магнитки раздавила две сотни цветов ради сомнительного фото

В Челябинской области ищут вандалку, испохабившую клумбу ради «эффектного» фото..

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, в городском сквере имени П.И. Чайковского на одной из клумб погибли цветы. Как оказалось, жительница Магнитогорска решила устроить фотосессию на фоне распустившихся бутонов.

По информации начальника управления по содержанию объектов внешнего благоустройства МБУ «ДСУ города Магнитогорска» Романа Косяна, в настоящее время устанавливается личность и выясняются обстоятельства для привлечения виновного к административному правонарушению и возмещению ущерба поврежденного имущества.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Магнитогорска

«На клумбе пострадало 225 цветов, – уточнил чиновник. – Всего по городу в этом сезоне вандалами было уничтожено более восьми тысяч корней».

Роман Косян обратился к жителям и гостям города c просьбой бережно относиться к чужому труду и отметил, что в период цветения достаточно сложно подыскать рассаду и преобразить развороченные клумбы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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