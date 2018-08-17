Суд ужесточил наказание виновнику пьяного ДТП с погибшим и двумя пострадавшими

Челябинский областной суд увеличил размер компенсации пострадавшим в пьяном ДТП в Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении виновника аварии, унесшей жизнь одного человека и серьезно покалечившего еще двоих южноуральцев, судебная инстанция отставила без изменения по существу приговор Правобережного районного суда Магнитогорска от 30 мая 2018 года, которым он был признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии поселении, с лишением права управлять транспортным средством на три года. Также с осужденного в качестве компенсации морального вреда было взыскано 365 тысяч рублей (с учетом добровольного возмещения 200 тысяч рублей).

Областной суд отменил приговор в части взыскания компенсации морального вреда, принял новое решение, увеличив размер суммы возмещения до 650 тысяч рублей.

Суд установил, что днем 21 ноября 2017 года магнитогорец в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего Range Rover двигался по проезжей части проспекта Ленина в Магнитогорске со скоростью более 80 километров в час. «Проявив преступную неосторожность, он отвлекся от управления транспортом и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями. В результате происшествия водитель ВАЗ-2114 скончался на месте, еще двоим пассажирам причинены различные телесные повреждения», – рассказали в пресс-службе суда.

В областной суд приговор обжаловали потерпевшие. Они настаивали на отбывании подсудимым наказания в колонии общего режима и взыскании компенсации морального вреда в размере 1,3 миллиона рублей. Их поддержал государственный обвинитель, в том числе, указав на несправедливость приговора.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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