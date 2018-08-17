Экс-министр спорта Челябинской области выходит на свободу

Бывший министр по физической культуре и спорту Челябинской области Юрий Серебренников выходит по УДО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОНК Челябинской области, комиссия по условно-досрочному освобождению одобрила ходатайство о досрочном освобождении экс-главы минспорта региона Юрия Серебренникова, сообщили Znak.com в пресс-службе ОНК региона.

Бывший высокопоставленный чиновник отбыл установленную половину срока и по закону мог претендовать на условно-досрочное освобождение. Администрация колонии предоставила необходимые для этого документы. В характеристике говорится, что за время пребывания в учреждении Юрий Серебренников показал себя с положительной стороны, активно участвует в жизни колонии, замечаний за время пребывания не получал, даже имеет 15 благодарностей.

В итоге комиссия не нашла причин отказывать в удовлетворении ходатайства. Через неделю документы поступят в Металлургический районный суд Челябинска, который и примет окончательное решение.

Напомним, в марте 2016 года Центральный районный суд приговорил бывшего высокопоставленного чиновника к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 150 миллионам рублей штрафа (гособвинитель требовал 9 лет лишения свободы и 150 миллионов рублей штрафа). Кроме того, он был лишен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ», а также в течение 3 лет после отбывания наказания не имеет права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями.

Напомним, экс-министр обвинялся в том, что с 2011 по 2013 годы получал взятки от руководства спортивных клубов за включение в число команд, имеющих право на финансовую поддержку из областного бюджета. Долгое время он отрицал свою вину и заявлял, что дело против него сфабриковано. Лишь на исходе судебных прений, 15 марта, Юрий Серебренников признал вину в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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