Не потеряйте: в центре Челябинска троллейбусы изменят маршрут

В центре Челябинска троллейбусы изменят схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 18 августа, в связи с проведением благотворительного фестиваля «10 добрых дел» будет ограничено движение транспорта по улице Тимирязева в районе Театральной площади.

Троллейбусы маршрута №5 с 19:00 до 22:00 часов будут осуществлять движение в обоих направлениях через проспект Ленина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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