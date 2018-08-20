В Челябинской области в огне погибли двухлетняя малышка и ее отец

Двухлетняя девочка и ее отец погибли на пожаре в Кунашакском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в минувшую субботу в поселке Старое Муслюмово.

Дом снимала благополучная семья из шести человек: мама, которая в 6:00 в субботу ушла на работу на местную птицефабрику, отец, отдыхавший дома, и четверо детишек, полутора, двух, пяти и шести лет. Они переехали в этот дом в мае этого года.

Младший ребенок находился под присмотром бабушки, а за остальными детьми в момент пожара никто не присматривал. Двухлетняя девочка этим воспользовалась и принялась баловаться со спичками, за чем ее уже неоднократно заставали.

По словам старших детей, когда разгорелся огонь, они быстро выбежали на улицу, но младшая, затеявшая пожар, вспомнила, что внутри находится отец и ринулась в горящий дом. Остановить ее никто не смог.

Звонок о происшествии поступил на пульт пожарных в 8:22. Незадолго до этого, в районе 8 часов утра, мимо дома проезжал его хозяин и не видел никаких признаков пожара. Когда к месту прибыли первые расчеты спасателей из 220 пожарно-спасательной части противопожарной службы Челябинской области, дом уже горел полностью.

Спасти ни отца, ни девочку не удалось. Дом восстановлению не подлежит.

Челябинск, Виктор Елисеев

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