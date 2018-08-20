В Челябинске завершается последний этап опрессовок

Коммунальщики Челябинска заканчивают опрессовки тепловых сетей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 21 августа, подходят к концу испытания тепловых сетей. По плану, горячую воду должны получить 80 многоквартирных домов и ряд социальных и образовательных учреждений Тракторозаводского района.

Это заключительный этап опрессовок в Челябинске в нынешнем году. Между тем, жители более 30 домов города остаются без горячей воды уже после окончания «своих» этапов подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону.

Так, по словам начальника городского управления ЖКХ Дмитрия Петрова, в 23 зданиях нет горячей воды из-за неисправных бойлеров. При этом в этом году челябинцы впервые начали отказываться от немедленной замены бойлера в ходе внеплановых работ по капитальному ремонту. Напомним, что в таком случае покупку и замену бойлера должны оплатить сами собственники помещений в счет будущих платежей региональному оператору капремонта. По всей видимости у горожан просто нет денег, чтобы единовременно оплатить столь масштабные траты. В итоге кто-то переносит установку бойлера на следующий год, а кто-то просто отказывается согласовывать подобные работы.

Еще 9 домов в Курчатовском районе остаются без горячей воды из-за масштабной аварии на тепловых сетях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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