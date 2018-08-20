Система менеджмента «ММК-Метиз» прошла международную проверку

Международные аудиторы подтвердили высокий уровень системы менеджмента «ММК-Метиз».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ММК-Метиз» успешно прошло проверку на соответствие требованиям сразу трех международных стандартов. Два из них регламентируют контроль менеджмента качества, а третий – контроль экологического менеджмента.

Речь идет о стандартах IATF 16949:2016 (система менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части), ISO 9001:2015 (система менеджмента качества) и ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента).

Аудит на соответствие первому из этих стандартов компания прошла впервые, два других аудита были наблюдательными.

Предприятие продемонстрировало способность достигать поставленных целей и соответствовать политике в области качества, экологической политике, а также законодательным требованиям и требованиям потребителей, заключили эксперты немецкой фирмы TÜV NORD CERT.

По мнению аудиторов, система менеджмента «ММК-Метиз» имеет следующие сильные стороны:

– высокое качество исполнения в производстве;

– стратегическое планирование модернизации технологического оборудования и производственной инфраструктуры;

– структура процессного подхода;

– очевидная управляющая роль владельцев процессов;

– анализ рисков и план действий по минимизации рисков в процессах;

– детальная разработка и внедрение требований IATF 16949;

– работа аккредитованной внутренней лаборатории;

– высокомотивированный персонал, отвечающий за функционирование системы экологического менеджмента (СЭМ).

По результатам аудита системы менеджмента качества ОАО «ММК-Метиз» комиссия аудиторов приняла решение о выдаче сертификата соответствия СМК требованиям IATF 16949:2016, а также решение о подтверждении действия сертификатов соответствия СМК и СЭМ ОАО «ММК-Метиз» требованиям ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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