Система менеджмента «ММК-Метиз» прошла международную проверку

Международные аудиторы подтвердили высокий уровень системы менеджмента «ММК-Метиз».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ММК-Метиз» успешно прошло проверку на соответствие требованиям сразу трех международных стандартов. Два из них регламентируют контроль менеджмента качества, а третий – контроль экологического менеджмента.
Речь идет о стандартах IATF 16949:2016 (система менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части), ISO 9001:2015 (система менеджмента качества) и ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента).
Аудит на соответствие первому из этих стандартов компания прошла впервые, два других аудита были наблюдательными.
Предприятие продемонстрировало способность достигать поставленных целей и соответствовать политике в области качества, экологической политике, а также законодательным требованиям и требованиям потребителей, заключили эксперты немецкой фирмы TÜV NORD CERT.
По мнению аудиторов, система менеджмента «ММК-Метиз» имеет следующие сильные стороны:
– высокое качество исполнения в производстве;
– стратегическое планирование модернизации технологического оборудования и производственной инфраструктуры;
– структура процессного подхода;
– очевидная управляющая роль владельцев процессов;
– анализ рисков и план действий по минимизации рисков в процессах;
– детальная разработка и внедрение требований IATF 16949;
– работа аккредитованной внутренней лаборатории;
– высокомотивированный персонал, отвечающий за функционирование системы экологического менеджмента (СЭМ).
По результатам аудита системы менеджмента качества ОАО «ММК-Метиз» комиссия аудиторов приняла решение о выдаче сертификата соответствия СМК требованиям IATF 16949:2016, а также решение о подтверждении действия сертификатов соответствия СМК и СЭМ ОАО «ММК-Метиз» требованиям ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 соответственно.
Челябинск, Виктор Елисеев
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