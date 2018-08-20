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Понедельник, 20 августа 2018, 13:18 мск

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В Челябинске рекламу «спайса» разместили на дверях участкового пункта полиции

Челябинские «закладчики» рекламируют наркотики прямо на дверях участкового уполномоченного полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», противозаконная реклама появилась на дверях опорного пункту УМВД в поселке Мебельный. Фото беззастенчивого граффити один из депутатов Челябинской городской Думы опубликовал в социальных сетях.

Адрес сайта, на котором можно заказать «спайс», была написан прямо на железной двери под табличками с наименованием участкового пункта полиции.

«Я считаю, что ответственность за рекламу наркотиков давно уже должна стать уголовной, чтобы тем, кто этим занимался, грозила судимость, – возмутился парламентарий. – Это именно то звено, с которого начинается их распространение. Найти торговцев спайсами, а заодно и их помощников, рекламирующих препараты, возможно в первую очередь при проведении спецопераций, при которых сотрудники правоохранительных органов выступают в качестве клиентов и ловят злоумышленников с поличным. А пока… В выходные, на дверях опорного пункта полиции Мебельного поселка! Вот такая борьба».

Челябинск, Виктор Елисеев

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