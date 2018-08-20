НМУ нет, а запах есть: челябинцы вновь жалуются на промышленные выбросы

В Челябинске возбуждено административное дело о загрязнении атмосферы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром в управление Росприроднадзора по Челябинской области поступила информация о резком неприятном запахе в районе улиц Куйбышева и Автодорожной. На место были отправлены лаборатории регионального министерства экологии, которые обнаружили превышение в воздухе загрязняющих веществ. Нарушителем оказался «Челябвтормет».

«Выявлено несоответствие выбросов требованиям проектной документации организпации, – заявили в управлении Росприроднадзора. – Предприятием выброс временно прекращен в добровольном порядке».

Отметим, что неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ, не объявлялись в Челябинске с 14 августа.

Тем не менее, вчера вечером жители Калининского и Центрального района ощущали резкий химический запах – вплоть до того, что в некоторых местах невозможно было открыть окно. В городе в это время дул довольно сильный северный ветер.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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