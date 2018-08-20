Недопоняли: в мэрии Челябинска открестились от неплатежей подрядчикам (ВИДЕО)

Глава Челябинска Евгений Тефтелев объяснил задержки платежей подрядчикам в рамках реализации проекта «Городская среда» недопониманием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники городской администрации не увидели проблемы в задержке платежей коммунальщикам, выполняющим работы по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации проекта «Городская среда».

Напомним, на минувшей неделе в Челябинске сразу в нескольких управляющих компаниях заявили о проволочках с оплатой уже выполненных работ по благоустройству. Коммунальщики обвинили в этом управление ЖКХ мэрии Челябинска, пригрозив отказаться от участия в программе.

При этом, в отличие от 2017 года, все работы в году нынешнем подрядчики выполняют за собственный счет (год назад им авансировали 30% затрат). В итоге за полтора месяца до окончания сезона выполнено 25% запланированных работ.

Впрочем, в мэрии не видят сложностей в возникшей ситуации. По словам начальника управления ЖКХ Дмитрия Петрова, в работе на сегодня находятся 136 дворовых территорий. Не приступили пока лишь к 4-м – из-за неблагоприятных погодных условий. Чиновник заверил, что никаких сложностей с оплатой нет. «Сейчас в управление сданы 5 пакетов документов, – заявил Дмитрий Петров. – Как только они пройдут проверку, отправим на оплату».

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что сложностей с оплатой работ не будет

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 20.08.18

НМУ нет, а запах есть: челябинцы вновь жалуются на промышленные выбросы. / Ртуть, свинец и пестициды: названы регионы России с самой зараженной почвой. / В Челябинске рекламу «спайса» разместили на дверях участкового пункта полиции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»