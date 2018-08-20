В Миассе объявили карантин по бешенству

Правительство Челябинской области ввело в Миассе карантин по бешенству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», распоряжение регионального правительства подписал сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории неблагополучного пункта: город Миасс Челябинской области, улица Ватутина, улица Партизанская, улица Уральская (далее именуется – неблагополучный пункт), – говорится в документе. – Определить угрожаемой зоной по бешенству животных: город Миасс Челябинской области».

До снятия карантина введен запрет на проведение выводок и натаски собак на территории неблагополучного пункта, а также на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта.

Отметим, что в ближайшее время аналогичные мероприятия будут введены в Коркино: на минувшей неделе на одну из АЗС забежала дикая лисица. Животное застрелили. Сегодня стало известно, что лиса была больна бешенством.

Челябинск, Виктор Елисеев

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