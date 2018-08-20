В Кыштыме экс-полицейского признали виновным в нападении на супружескую пару

В Челябинской области экс-полицейский получил 4,5 года колонии за избиение супружеской пары.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Кыштымского городского суда, бывший сотрудник полиции признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.

«На момент инкриминируемых деяний он являлся сотрудником полиции, занимал должность командира отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Кыштымский», в силу чего являлся должностным лицом», – уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, инцидент произошел 22 марта прошлого года. Ночью семейная пара возвращалась домой на такси. Машину остановил наряд ДПС. Супругам предложили проследовать в патрульный автомобиль для установления личности. Когда же они отказались, полицейские силой увели сначала мужчину, а потом и женщину. При этом оказавшийся теперь на скамье подсудимых полицейский скакал на южноуральце, руками разорвал ему рот. Женщину же по его приказу положили на пол полицейской машины между передним и задним сиденьями, и таким образом супругов довезли до участка.

На стадии судебного разбирательства экс-полицейский вину в предъявленном обвинении не признал. Судом он признан виновным в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия, а также с применением специальных средств.

В итоге суд приговорил экс-полицейского к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, а также должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года.

Южноуралец был взят под стражу в зале суда. Он уже обжаловал приговор в вышестоящей инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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