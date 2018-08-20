В Челябинске аферисты выманили в пенсионеров 400 тысяч рублей, обещая доплату в 500 рублей

В Челябинске задержали лже-соцработников, укравших у пенсионеров 400 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в августе этого года на территории Ленинского района Челябинска зарегистрировано три факта кражи денег из квартир пожилых граждан в возрасте от 60 до 80 лет. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 400 тысяч рублей.

Полицейские установили, что днем к пенсионерам приходили две женщины, либо женщина и мужчина, которые представлялись социальными работниками и сообщали пожилым людям о полагающейся им единовременной выплате в размере 500 рублей, и в то время пока один из них отвлекал хозяина квартиры, второй похищал деньги.

Со слов потерпевших были составлены фотороботы подозреваемых, приметы которых совпадали, в связи с чем, у сотрудников полиции появились основания полагать, что преступниками во всех случаях являются одни и те же лица.

В ходе очередного обхода, участковые уполномоченные полиции УМВД во дворе дома по улице «Челябинского рабочего» заметили женщин, схожих по приметам с мошенниками. Ими оказались ранее судимые за совершение имущественных преступлений жительницы Челябинской области, которые были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Позднее оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» задержали третьего подозреваемого – мужчину, ранее судимого за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По данным фактам в Отделе полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемых женщин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении мужчины – подписка о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению других имущественных преступлений.

Челябинцам, пострадавшим, либо ставшим свидетелями противоправных деяний задержанных, необходимо сообщить в полицию по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14 или 02.

Челябинск, Виктор Елисеев

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