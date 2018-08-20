На выборах мэра Миасса вновь аншлаг

В выборах главы Миасса примут участие девять кандидатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсная комиссия по выборам мэра Миасса завершила прием документов кандидатов на пост градоначальника. В итоге на кресло главы претендуют девять человек.

Среди кандидатов на пост мэра трое принимали участие в первой попытке выборов главы. Это и.о. мэра Миасса Григорий Тонких, экс-сотрудник ФСБ, а ныне пенсионер Александр Иванов и сотрудница управления по имуществу и земельным отношениям Миасса Татьяна Якимова. Еще один – экс-глава Златоуста Дмитрий Мигашкин – заявлял о своем желании побороться за пост градоначальника Миасса, но так и не подал документы в первый раз. Помимо них, во второй попытке примут участие руководитель Центра коммунального обслуживания и благоустройства Миасса Валентина Комкова, начальник отдела по управлению Центральным территориальным округом Сергей Варфоломеев, а также предприниматели Владимир Антонов, Иван Воскобойников и Виктор Толкунов.

Напомним, место градоначальника освободилось весной этого года, когда мэр Геннадий Васьков добровольно сложил полномочия после второго «неуда», выставленного ему за работу депутатами. Вскоре после этого он был задержан и стал одним из фигурантов громкого дела о покупке здания для детского сада по завышенной цене. Впоследствии выяснилось, что здание еще и в аварийном состоянии.

Первая попытка назначить главу Миасса (на старте в ней принимали участие 10 кандидатов) окончилась безрезультатно: депутаты отказались поддержать кандидата областного правительства, экс-директора Агентства инвестиционного развития региона Анатолия Лобко, считавшегося человеком вице-губернатора Руслана Гаттарова, и больше половины участников голосования испортили бюллетени.

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