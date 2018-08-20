Есть еще собаки и трупы: в мэрии определили перспективы МУПа, отстраненного от мусорного бизнеса

МУП «Горэконцентр» лишившись лицензии на вывоз мусора, без работы не останется. Об этом заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе арбитражный суд аннулировал лицензию предприятия и запретил вывозит мусор на челябинскую свалку. У «Горэконцентра» есть месяц, чтобы обжаловать это решение, и пока предприятие продолжает вывозить мусор на давно закрытый полигон. По словам мэра Челябинска Евгения Тефтелева, объемы вывоза ТКО в Полетаево постепенно увеличиваются. Напомним, к 1 сентября весь челябинский мусор должен вывозиться за пределы города.

Если же вернуть лицензию на вывоз мусора «Горэкоцентру» не удасться, у МУПа, по словам мэра, есть другие перспеткивные направления работы:

например, отлов диких животных и вывоз трупов.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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