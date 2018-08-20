КЖСИ не смогла отсудить у экс-вице-губернатора Сергея Комякова и других бывших чиновников 585 миллионов рублей

Южноуральский правительственный застройщик не смог настоять на выплате бывшими членами наблюдательного совета 585 миллионов рублей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», арбитражный суд Челябинской области поставил точку в споре ЮУ КЖСИ и минимущества региона, с одном стороны, и семи бывших чиновников и топ-менеджеров, с другой.
Государственный застройщик обвинил бывшего гендиректора ЮУ КЖСИ Юрия Лейвикова, бывший премьера правительства области Сергея Комякова, министра строительства региона Виктора Тупикина, его бывшего зама Сергея Сихарулидзе, экс-министра промышленности Егора Ковальчука, экс-директора челябинского филиала СМП-Банка, депутата Дмитрия Довженко и экс-замминистра строительства Людмилу Валову, входивших в наблюдательный совет корпорации, в нанесении компании ущерба на сумму 585 миллионов рублей.
Новое руководство ЮУ КЖСИ сочло, что сделка о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка площадью 14 миллионов 556,2 тысячи квадратных метров в Сосновском районе компанией «Грин Парк» была невыгодной с самого начала: с октября 2013-го по октябрь 2014 года КЖСИ выплатила по договору более 584 миллионов рублей, а всего сумма сделки составляла 675 миллионов рублей.
Корпорация настаивала на том, что именно одобрившие сделку члены наблюдательного совета должны нести за нее ответственность и возместить компании выплаченные деньги. Однако арбитражный суд Челябинской области счел аргументы истца неубедительными и полностью отказал в удовлетворении иска. Соответствующее решение указано в картотеке арбитражных дел.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 20.08.18
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