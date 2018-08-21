Суд заставил мэрию Каслей установить в муниципальной квартире приборы учета

В Челябинской области суд обязал чиновников установить индивидуальные приборы учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальной квартире.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей провело проверку по обращению жителей муниципальной квартиры о нарушении их прав.

«Установлено, что администрация Каслинского городского поселения по договорам социального найма жилого помещения передала заявителям в бессрочное владение и пользование изолированные жилые помещения в квартире, находящейся в муниципальной собственности. В то же время в нарушение требований жилищного законодательства квартира не оснащена индивидуальными приборами учета холодного и горячего водоснабжения. Их отсутствие приводит к тому, что оплата коммунальных услуг производится по нормативу, что не только нарушает принцип энергетической эффективности, но и причиняет ущерб нанимателям жилого помещения», – рассказали в прокуратуре.

По итогам проверки прокурор направил в Каслинский городской суд исковое заявление к администрации города о возложении обязанности выполнить мероприятия по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальной квартире.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, на администрацию Каслинского городского поселения возложена обязанность выполнить мероприятия по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальной квартире в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле городской прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.08.18

«Где деньги, Зин?» Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / 21 августа ожидаются следующие события – Челябинск. / КЖСИ не смогла отсудить у экс-вице-губернатора Сергея Комякова и других бывших чиновников 585 миллионов рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»