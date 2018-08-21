Южноуральскому подростку грозит срок за лесной пожар на 15 миллионов рублей

В Челябинской области подросток предстанет перед судом за неосторожное обращение с огнем, причинившее ущерб лесному фонду на сумму около 15 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестнадцатилетнего жителя села Октябрьское, обвиняемого в повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившем крупный ущерб.

В ходе дознания по факт крупного пожара следствие установило, что молодой человек решил сдать в металлолом металлический каркас старого дивана, обнаруженного на территории полигона бытовых отходов села. Октябрьское. 20 мая он, недолго думая, поджог диван, чтобы освободить его «скелет», и оставил горящую мебель без присмотра. В итоге огонь по траве перекинулся на лесной массив.

«Огнем до степени прекращения роста повреждены деревья, государственному фонду Российской Федерации, находящемуся в ведении ЧОБУ «Октябрьское лесничество», причинен материальный ущерб на сумму 14,7 миллиона рублей.

Уголовное дело прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 4 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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