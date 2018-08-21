Пожалели: учительнице, измывавшейся над первоклашками, вынесли приговор

Суд вынес приговор скандально известной учительнице начальных классов из Златоуста, которую обвинили в издевательствах над детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Златоустовского городского суда, педагог одной из гимназий города признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего.

Напомним, громкий скандал в элитной школе Златоуста разгорелся весной 2016 года. Родители первоклассников гимназии №10 пожаловались в прокуратуру на особые методы работы «заслуженного и уважаемого» учителя.

В ходе проверки установлено, что педагог задавала детям домашние задания в виде письменных работ и ежедневного заучивания сложных стихотворений.

Кроме того, учительница не отпускала первоклашек на перемену сразу после звонка с урока, а также оставляла их после занятий для проверки пройденного материала. Домашние задания носили обязательный характер, по ним первоклассникам учитель выставляла баллы, что запрещено приказом Минобрнауки России.

В связи с этим некоторые дети были лишены полноценного отдыха, а также возможности заниматься в дополнительных кружках и секциях.

По версии следствия, в период с сентября 2015 года по апрель 2016 года женщина применяла в отношении учеников 1 класса недопустимые способы воспитания, проявляя к ним недетскую жестокость.

Предварительным следствием установлено, что педагог оскорбляла детей, тыкала им тетрадями в лицо, вытаскивала за шкирку в коридор. Также сжимала детям уши, толкала их, била руками и разными предметами по лицу, голове и телу, надавливала на руки и нос, бросала их вещи, запрещала выходить в туалет, насильно заставляла обедать в столовой и мыть за ней грязную посуду.

По данным СК, на фоне испытанного стресса у одной из учениц развилось психическое расстройство личности, относящееся к категории тяжкого вреда здоровью потерпевшего. В связи с серьезными нарушениями сна ребенку пришлось проходить реабилитацию у психотерапевта.

Сегодня Златоустовский городской суд признал женщину виновной, приговорив к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и запретом заниматься педагогической деятельностью на протяжении двух лет за причинение тяжкого вреда здоровью одной из учениц. За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних она оштрафована на 70 тысяч рублей, но освобождена от этого наказания в связи с истечением срока давности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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