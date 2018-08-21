Новая «дочка» ММК вышла на прибыльную траекторию

Лысьвенский металлургический завод вышел на чистую прибыль после вхождения в Группу ММК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ЗАО «Лысьвенский металлургический завод» (ЛМЗ, Пермский край), входящее в структуру ММК, в январе-июне 2018 года получило чистую прибыль, рассчитанную по РСБУ, в размере 430 миллионов рублей против 275 миллионов рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка выросла почти в 2,4 раза, до 6,798 миллиарда рублей, валовая прибыль – в 3,2 раза, до 1,051 миллиарда рублей. В 3,3 раза увеличилась прибыль от продаж, до 721 миллиона рублей.

Долгосрочные обязательства компании снизились с 4,276 миллиарда рублей на начало 2018 года до 4,17 миллиарда рублей на конец июня. Краткосрочные обязательства выросли с 2,37 миллиарда рублей до 5,837 миллиарда рублей, преимущественно за счет роста в 2,6 раза кредиторской задолженности (до 5,148 миллиарда рублей).

Дебиторская задолженность увеличилась с 371,3 миллиона рублей до 2,442 миллиарда рублей.

В декабре 2017 года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» приобрело 100% ООО «ЛМК», которому принадлежат 100% акций ЗАО «ЛМЗ». Цена сделки составила 614 миллионов рублей, она была осуществлена с учетом переуступки долгов ЛМЗ. Общая задолженность на тот момент составляла 5,517 миллиарда рублей. Таким образом, приобретение ЛМЗ – актива по производству электролитически оцинкованного проката с защитными покрытиями – обошлось ММК в 6,131 миллиарда рублей.

В конце мая текущего года акционеры ЗАО «ЛМЗ» на внеочередном собрании приняли решение о реорганизации компании в одноименное ООО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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