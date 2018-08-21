«Магнитка» соберет бардов на традиционный фестиваль

ММК проведет 19-й фестиваль авторской песни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 1 сентября в детском загородном центре «Горное ущелье» состоится традиционный фестиваль авторской и исполнительской песни «Перекликаются гитары, переплетаются сердца».

В этом году фестиваль пройдет уже в девятнадцатый раз. В нем примут участие члены профсоюза Группы ОАО «ММК» ГМПР. Целями ежегодного мероприятия являются развитие авторской песни, выявление талантливых авторов и исполнителей, способных достойно представлять Группу ПАО «ММК» на всероссийских фестивалях авторской самодеятельной песни. Кроме того, фестиваль послужит задачам расширения репертуара любителей авторской, самодеятельной, туристской, бардовской песни; творческого пространства, контактов между творческими коллективами.

В конкурсную программу представляются песни собственного сочинения и песни других авторов в живом исполнении.

Фестиваль будет проходить в форме конкурса по следующим номинациям:

– автор;

– исполнитель;

– автор-композитор;

– дуэт;

– ансамбль;

– лучшая туристская песня.

Допускаются другие номинации на усмотрение жюри. Участники конкурса, ставшие лауреатами и дипломантами, награждаются дипломами и памятными подарками. Обладатель Гран-при получает путевку на Всероссийский отраслевой фестиваль авторской песни.

Организаторами мероприятия выступают первичная профсоюзная организация Группы ПАО «ММК» ГМПР, Детский оздоровительно-образовательный комплекс ПАО «ММК» и Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе.

Отборочный тур состоится на левобережной площадке дворца (пр. Пушкина, 19) 22 августа в 17:00. Там же 30 августа в 17:00 пройдет репетиция.

Сам же фестиваль состоится 1 сентября в детском оздоровительном центре комбината «Горное ущелье». Начало в 20:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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