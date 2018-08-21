Южноуральскую дорогу блокировали банные веники

Под Магнитогорском столкнулись иномарка и грузопассажирский ИЖ автомобиль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в какой-то момент «каблучок» догнал иномарку. Удар был настолько сильным, что у легковушки оторвало задний бампер, а ИЖу снесло весь капот и сорвало заглушку с задних дверей – весь груз, а это были веники для бани, разбросало по дороге.

О пострадавших не сообщается.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 21.08.18

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