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Вторник, 21 августа 2018, 17:31 мск

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Челябинские библиотеки «динамят» обновление фонда, гордума не против

Челябинские библиотеки обновляют книжный фонд вдвое реже, чем требуется.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контрольно-счетная палата Челябинска выявила существенные нарушения в деятельности Централизованной библиотечной системы города. Об этом речь шла в ходе сегодняшнего заседания комиссии по социальной политике Челябинской городской Думы.

Так, в ходе аудита городских библиотек в 2016-2017 годах ревизоры выявили факт неэффективного использования 469 тысяч рублей. Что характерно, порядка 90 тысяч рублей из них пришлось на штрафы за нарушения противопожарной безопасности.

Были и другие нарушения. Например, при наличии в штате сотрудников, ответственных за уборку придомовой территории, учреждение платило за эту услугу управляющим компаниям.

Но всплыли и другие интересные моменты. Так, при анализе деятельности Централизованной библиотечной системы выяснилось, что вопиюще нарушались требования к ее работе, сформулированные городским парламентом. В итоге при установленном Челябинской городской Думой нормативе обновления библиотечного фонда в 5% ежегодно в действительности фонд обновлялся лишь на 2% (в 2,5 раза меньше необходимого).

Впрочем, у депутатов вопросы возникли лишь по поводу «дублирования» функций по уборке территории. По поводу нарушения их же требований к обновлению библиотечного фонда у парламентариев претензий не оказалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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