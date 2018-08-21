В Челябинске человек рухнул в шахту лифта

В Челябинске выясняют подробности гибели рабочего, упавшего в шахту лифта.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла накануне. Сегодня днем 43-летний рабочий скончался в больнице.

Накануне мужчину доставили в медицинское учреждение с признаками высотной травмы. По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, южноуралец в ходе выполнения монтажных работ упал в шахту лифта одного из домов, расположенных по проспекту Победы в Курчатовском районе областного центра. В итоге мужчина получил травмы, которые оказались смертельны.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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