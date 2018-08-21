В Челябинске уволили директора детского интерната: детям на территории учреждения грозила опасность

Директора челябинского санатория-интерната уволили за многочисленные нарушения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контрольно-счетная комиссия Челябинска выявила вопиющие нарушения в ходе проверки санаторной школы-интерната для детей, нуждающихся в длительной лечении, №3. Об этом представитель ведомства рассказала сегодня в ходе заседания комиссии по социальной политике Челябинской городской Думы.

Впрочем, остановилась чиновница лишь на наиболее вопиющий нарушениях.

Так, не были определены критерии, влияющие на назначение стимулирующей надбавки к заработной плате сотрудников учреждения, а соответственно, невозможно выяснить, насколько обоснованно обязательная премия выплачивалась тому или другому сотруднику школы, при том, что ее размер варьировался от 10% до 100% от оклада. Причем, по данным ревизоров, уровень среднемесячной заработной платы, определенный в поручении президента, так и не был достигнут: среди педагогического состава отставание составило 300 рублей, а вот среди врачей – 3,5 тысячи рублей (у среднего медперсонала – 3 тысячи рублей).

Но помимо отчетных показателей были и более серьезные претензии. Так, ограда учреждения находится в весьма плачевном состоянии, что позволяет воспитанникам интерната свободно покидать его территорию. А на площадке школы находятся два аварийных здания, в которые без проблем могут попасть юные челябинцы.

По итогам проверки четыре сотрудника интерната были привлечены к дисциплинарной ответственности, а с директором учреждения комитет по делам образования Челябинска расторг трудовой договор. Однако проблемы остались.

Так, по словам председателя комитета по делам образования Светланы Портье, два аварийных здания, расположенные на территории учреждения, представляют реальную угрозу для жизни и здоровья детей. Но ведомство не может с этим ничего сделать: некогда эти дома были общежитиями, а их содержание не относится к уставной деятельности образовательного учреждения. Не знают, что с ними делать, и в комитете по имуществу и земельным отношениям мэрии.

Наиболее простым вариантом является снос аварийных зданий. Но для этого необходимо финансирование. Челябинская городская Дума пока перенесла решение вопроса на ближайшее время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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