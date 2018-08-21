Челябинская мэрия ищет, на кого «переложить бремя платежей»

Мэрия Челябинска судорожно ищет, кто заплатит за коммуналку Дома ветеранов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, комиссия по социальной политике Челябинской городской Думы одобрила расширение перечня лиц, имеющих право на проживание в Доме ветеранов.

Согласно поправкам, возможность поселиться в Доме ветеранов получают ветераны боевых действий, граждане, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, а также дети погибших защитников Отечества – все старше 60 лет.

По данным комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска, на сегодня в Доме ветеранов пустуют 22 помещения. И за исключением одной однокомнатной квартиры, требующей серьезного ремонта, остальные помещения представляют собой комнаты в коммунальных квартирах. Однако пожилые люди, имеющие право на переезд в Дом ветеранов, даже если нуждаются в этом, не горят желанием переезжать в «новую русскую» коммуналку.

В итоге мэрия вынуждена платить из бюджета порядка 100 тысяч рублей в месяц на оплату обязательных коммунальных платежей. В городской Думе считают, что решить проблему можно попытаться, увеличив число граждан, имеющих право на проживание в Доме ветеранов. Как выразился председатель думской комиссии по социальной политике Александр Галкин, «чтобы предоставить жилье нуждающимся и переложить бремя платежей».

Впрочем, по данным КуиЗО, пока на 22 пустующих помещения поступило лишь 2 заявления от представителей «новых социальных слоев». Так что вряд ли это позволит сократить расходы бюджета на содержание Дома ветеранов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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