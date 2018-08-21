«Постоянно караулил возле дома»: на Южном Урале мужчина после развода украл дочь

Жительница Троицка просит помочь ей найти дочь, украденную бывшим мужем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочку не могут найти уже две недели. Отчаявшаяся мать обратилась за помощью к пользователям социальных сетей.

«Девочки, SOS!!! Помогите найти мужчину. Украл ребенка, девочку. Полиция ищет: безрезультатно».

По словам людей, знакомых с ситуацией, ребенок пропал 8 августа. Отец девочки, которая после развода родителей живет с мамой, забрал ее из детского сада, сказав, что вернет через два часа (именно в течение этого времени мужчина может общаться с дочерью по решению суда), но по истечении заявленного срока не появился.

Соседи и знакомые троичанки крайне обеспокоены. «Этот мужчина за последний год очень изменился, – рассказала одна из них в соцсетях. – Раньше он был адекватным человеком, но сейчас его таковым не назвать! После развода,когда суд присудил ребенка жене,были на то причины, он стал постоянно караулить их возле дома, стабильно сидит с 8 утра и наблюдает. Распускал слухи о бывшей супруге, мерзкие вещи, которые не соответствуют действительности. И в полицию обращались по поводу того, что он караулит и поджидает постоянно. И это уже не первый случай,просто ранее смогли разобраться, а сейчас случай из ряда вон выходящий...»

Другие горожане и вовсе не стесняются в выражениях. «Этот человек превратился в чудовище», – пишет еще одна пользовательница соцсетей. «Сколько ей пришлось пострадать, ведь это не первая кража малышки, – рассказывает другая. – Он неадекватный человек, правильно, что суд вынес ограничения. Я бы такого прав лишила. Вы сами подумайте, встаньте на место ребенка: каково ей сейчас? А вдруг заболеет или еще что-то? А он это делает, я уверена, чтоб матери больно сделать».

Впрочем, есть среди троичан и те, кто считает: разреши мама раньше отцу общаться дольше. Чем разрешил суд, ничего подобного бы не произошло.

Челябинск, Виктор Елисеев

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