Общественный совет Челябинска разругался с минэкологии Южного Урала из-за мусора

Безответственная позиция чиновников министерства экологии Челябинской области уже в ближайшее время может привести к росту тарифа на вывоз мусора. Об этом заявил Общественный совет при администрации Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первыми далеко не радостные изменения почувствовали на себе юридические лица, для которых цена уже возросла, отмечают общественники. «Знаете, как вырастут тарифы для юридических лиц на вывоз мусора в связи с переносом полигона отходов в Полетаево? В три раза! А ведь этот полигон временный, потом будет Чишма, а это еще дальше и, соответственно, дороже», – написали члены совета.

Областные чиновники решили «погасить» назревающий конфликт, что называется, на корню. Однако, сделали это, как всегда, крайне неуклюже. В минэкологии заявили, что отношения с юрлицами в части захоронения мусора давно уже регулируются рыночными механизмами. Забыв при этом упомянуть о возникшей не так давно «прокладке» в виде регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, планирующей взимать плату исключительно за «распределение потоков», по признанию его руководства.

На жителях Челябинска предстоящие изменения не отразятся, заверяют чиновники. Правда, только до 1 января следующего года. Между тем, некоторые операторы рынка уже предупредили управляющие компании города о пятикратном увеличении платы за вывоз мусора уже с 1 сентября нынешнего года (напомним, именно с этого дня Челябинская городская свалка должна быть окончательно закрыта и все потоки мусора перенаправлены на полигон в Полетаево).

Неуклюжая попытка минэкологии возмутила представителей Общественного совета администрации Челябинска. «В связи с сегодняшней публикацией нашего поста о городской свалке началась информационная «возня» с обвинением Совета в распространении недостоверной информации. Дорогие подписчики и читатели! Публикуем официальные документы, согласно которым тарифы на вывоз отходов выросли с 341,4 рубля до 889,9 рубля (с НДС). По этому поводу Общественный совет создает рабочую группу для проведения «круглого стола» в целях выяснения причин такого роста», – заявили общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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