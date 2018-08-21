«Ему на эту шедевральность постоянно что-нибудь вешают!» В Челябинске снова потребовали убрать ржавого Венера (ВИДЕО)

Депутаты Челябинской городской Думы потребовали убрать из центра города статую, выполненную в технике ню-индастриал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нестандартно закончилось обсуждение ремонта памятника Ленину на площади Революции на комиссии по социальной политике Челябинской городской Думы.

Член муниципального парламента Дмитрий Холод в очередной раз потребовал убрать с улиц города статую Рафаэля Сайфулина «Венер».

В настоящее время артобъект располагается рядом со зданием комитета по градостроительству и архитектуре Челябинска. Но с самого начала статуя, выполненная в технике, которую условно можно назвать «ню-индастриал», вызвала споры среди горожан: далеко не всем челябинцам понравилась скульптура, в подробностях отражающая мужскую анатомию, появившаяся в центре Челябинска.

Споры вокруг статуи вспыхивают с завидной регулярностью. Противники размещения артобъекта на улицах Челябинска есть и в городской Думе. «Я только что был в Москве, нигде ничего подобного не видел!» – заявил депутат Дмитрий Холод.

Депутата смущает, что горожане размещают свои импровизированные «дополнения» в самых «неожиданных» частях статуи

Впрочем, морализаторский пафос г-на Холода пока не нашел должного отклика среди его коллег: депутаты Челябинской городской Думы лишь договорились еще раз обсудить дальнейшие перспективы размещения спорной статуи на очередном заседании комиссии по социальной политике.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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