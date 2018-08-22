Чиновники Златоуста разделили один лот на 12 частей, чтобы не проводить торги

В Златоусте выполнение одних и тех же работ разделили на 12 частей, чтобы отдать контракт конкретному подрядчику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста в ходе проверки выявило грубые нарушения требований федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», допущенные муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

Учреждение раздробило единую закупку по выполнению работ по текущему содержанию автодорог таким образом, чтобы стоимость работ по каждому договору не превысила 100 тысяч рублей. Не мудрствуя лукаво, чиновники каждый месяц заключало новый контракт. В итоге с единственным подрядчиком – ООО «ДРСУ» – в 2017 и в 2018 годах было заключено по 12 договоров подряда в отношении одних и тех же объектов и состава работ, тогда как определение подрядчика в соответствии с законодательством должно было осуществляться путем проведения электронного аукциона.

Кроме того при утверждении 19 марта 2018 года документации об электронном аукционе № 78 на закупку «Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них» руководитель МКУ «УЖКХ» нарушил требования, предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок. При описании объекта закупки он не указал конкретные виды и объемы подлежащих выполнению работ по ремонту каждой отдельной дороги; в локальной смете отражен общий суммарный объем работ и виды работ по всем объектам, без разграничения по каждому из них.

По фактам нарушения закона прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях. Управление и его руководитель оштрафованы на 50 тысяч и 3 тысячи рублей соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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