Машинист-инструктор РЖД попался на взятках и мошенничестве

В Челябинской области машиниста-инструктора локомотивных бригад обвинили в получении взяток и мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, обвинение предъявлено 35-летнему местному жителю, машинисту-инструктору локомотивных бригад одного из локомотивных депо Южно-Уральской железной дороги. В настоящее время в его уголовном деле содержится одиннадцать эпизодов получения взятки, а также мошенничество с использованием служебного положения.

По версии следствия, в течение 2017 года мужчина, работая в должности машиниста-инструктора локомотивных бригад одного из локомотивных депо ЮУЖД, неоднократно получал деньги от членов локомотивных бригад локомотивного депо за включение их в список работников, претендующих на вознаграждение за обеспечение безопасности движения. Кроме того, используя свое служебное положение, он похитил деньги, принадлежащие одному из машинистов локомотивного депо.

Общая сумма незаконно полученных средств составила свыше 200 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу мужчине предъявлено обвинение. Между тем, проводятся иные следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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