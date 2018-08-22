Трое южноуральцев пострадали из-за бесправника на «Ладе»

Водитель и пассажиры иномарки пострадали из-за южноуральца, никогда не имевшего прав.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла вчера, 21 августа, в 13:50 в Сатке на пересечении улиц Куйбышева и Пролетарская.

35-летний водитель автомобиля «Лада» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу машине, пользующейся преимущественным правом проезда перекрестка, и врезался в автомобиль «Рено Логан». В результате ДТП водитель «Рено» был госпитализирован, а два его пассажира получили телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение.

Сам виновник аварии не пострадал. В ГИБДД сообщили, что у мужчины не было водительских прав. Он их никогда не получал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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