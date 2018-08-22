В Челябинске гастарбайтер выгнал женщину с младенцем из маршрутки

Маршрутчик-мигрант выгнал челябинку с младенцем из микроавтобуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неприятная сцена произошла в микроавтобусе, следующем по маршруту №72.

Об инциденте рассказала ехавшая в этой же маршрутке очевидица. «72-я маршрутка ехала с вокзала, водитель с бородой всю дорогу громко разговаривал по телефону, – цитирует челябинку 31.tv. – На Комсомольской площади молодая мама с младенчиком на руках не успевает быстро выйти, просит остановить, а в ответ – громкий мат. Буквально на ходу мамочка вываливается из маршрутки. Бородач продолжает кричать на своем языке. В маршрутке женщины тихо ропщут, четверо молодых мужчин делают вид, что ничего не произошло».

Когда горожанка начала снимать хама, он с издевкой тоже начал снимать женщину на телефон. В итоге челябинка все-таки записала госномер маршрутки и надеется, что неблагодарного «гостя» постигнет заслуженное наказание.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.08.18

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