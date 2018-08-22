Одних сожжет, других смоет: на Урале объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупредили южноуральцев об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 23 августа в юго-восточных районах Южного Урала местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

В то же время в горных районах Челябинской области утром и днем 23 августа с прохождением атмосферного фронта ожидаются очень сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Экстренные службы предупреждают, что в условиях высокой скорости ветра повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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