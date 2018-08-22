Жесткая посадка: на Урале загорелся вертолет Минобороны РФ

На Южном Урале совершил жесткую посадку вертолет Минобороны РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня 13:40 по местному времени: вертолет Ми-8, вернувшийся после планового пролета на аэродром «Упрун» под Челябинском, совершил жесткую посадку и загорелся. Три члена экипажа не пострадали и самостоятельно покинули борт.

«Причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность», – заявили в Минобороны. На месте происшествия выехала комиссия командования Центрального военного округа.

Челябинск, Павел зварзин

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