Не по чину: челябинскую чебуречную накажут за рекламу на памятнике культуры

Антимонопольщики завели дело на челябинского предпринимателя, разместившего на памятнике культуры рекламу чебуречной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, реклама заведения общественного питания размещается на расположенных на улицах Карла Маркса и Кирова зданиях – памятниках «Дом купеческий XIX века» и «Дом жилой рубежа XIX-XX веков». Об этом в антимонопольную службу сообщил житель города.

Объекты культурного наследия расположены на улице Кирова, 90 (88)/улице К. Марка,72 и на улице К. Маркса, 113. В соответствии с Перечнем выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, расположенных на территории Челябинского городского округа, указанные здания являются памятниками.

Специалисты Челябинского УФАС России осмотрели объекты культурного наследия и зафиксировали размещение на них рекламы заведения общественного питания «Чебуречная №1». На рекламных конструкциях изображена продукция и указаны цен на нее.

При этом действующим законодательством реклама на объектах культурного наследия запрещена.

Дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в заведении с коммерческим обозначением «Чебуречная № 1». Заседание Комиссии состоится 3 октября в 10:30.

Челябинск, Виктор Елисеев

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