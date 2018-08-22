Вода камень точит, а асфальт – смывает: после дождя южноуральцы потеряли тротуар

В Златоусте тротуар ушел под землю послу дождя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Златоуста недалеко от городской площади вместо асфальтированного тротуара обнаружили яму.

Теперь горожанам приходится прыгать через немаленькое углубление либо переходить его по кромке, держась за ограду. В мэрии заявили, что в курсе происходящего.

«Управление ЖКХ в курсе данной проблемы, – цитирует представителей городской власти «Первый областной». – На тротуаре сейчас все огорожено. Составляется смета. Как только поступит финансирование, начнется выполнение работ. Все постараются сделать максимально быстро. ЧП с тротуаром произошло из-за сильных дождей: ливнестоки вместе с асфальтовым покрытием обвалились».

Не отстает от тротуаров и проезжая часть: неподалеку горожане обнаружили такую же яму, но уже на дорогу. Мэрия – в курсе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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