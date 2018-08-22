Турция объявила войну международным сервисам онлайн-бронирования отелей

Турция объявила войну крупнейшим сервисам онлайн-бронирования отелей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ассоциация турецких туристических агентств (TURSAB) подготовила судебные иски к 20 интернет-порталов и платформ, предлагающих туристические услуги и услуги по бронированию мест размещения в Турции.

Сервисы обвинили в недобросовестной конкуренции и угрозе местным туристическим компаниям, сообщает «Вестник АТОР».

Среди тех, кому TURSAB намерена предъявить претензии, Airbnb, Expedia, Agoda и Skyscanner. Порталы «не платят налоги в Турции, несмотря на то, что они получают прибыль, продавая турецкий продукт турецкому потребителю на турецком же рынке», – завили в TURSAB.

Отметим, ранее в Турции по тем же причинам запретили деятельность Booking.com. Все это закончилось тем, что платформа стала недоступна исключительно жителям Турции. Граждане других стран по-прежнему спокойно бронируют турецкие отели через этот портал.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.08.18

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