В центре Челябинска на месяц ограничат движение

Движение транспорта по улице Доватора ограничат на месяц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для проведения работ по реконструкции участка тепловой сети до конца сентября будет ограничено движение по улице Доватора на участке между домами №32 и №36.

Работы будут вестись по центру проезжей части открытым способом. Сегодня, 23 августа, с 20:00 часов подрядчик ООО «Интерполис» начнет установку ограждений, завтра приступит к земляным работам.

Для движения будут открыты только по одной полосе в обоих направлениях. Водителей просят быть внимательными при проезде данного участка и, по возможности, выбирать альтернативный маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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