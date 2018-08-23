Прибыль метизного подразделения ММК выросла вдвое

Прибыль «ММК-МЕТИЗ» за II квартал выросла почти вдвое.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ММК-Метиз» (входит в Группу «ММК») во II квартале 2018 года вышло на чистую прибыль в размере 260,7 миллиона рублей, что в 1,7 раза больше, чем в предыдущем квартале.
Всего за полгода 2018 года ОАО «ММК-Метиз» получило чистую прибыль в размере 413,42 миллиона рублей, что на 40% ниже уровня полугодия 2017 года.
За истекшие первые полгода 2018 года ОАО «ММК-Метиз» получило выручку в результате реализации продукции в размере 11,513 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем год назад за такой же период.
Во II квартале 2018 года завод реализовал продукцию на сумму 6,13 миллиарда рублей, увеличив аналогичный показатель предыдущего квартала на 14%.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 23.08.18
В центре Челябинска на месяц ограничат движение. / Любовь и политика: этюд в голубых и розовых тонах. Памяти одного из самых известных в России англичан. / 23 августа ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»