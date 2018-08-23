Прибыль метизного подразделения ММК выросла вдвое

Прибыль «ММК-МЕТИЗ» за II квартал выросла почти вдвое.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ММК-Метиз» (входит в Группу «ММК») во II квартале 2018 года вышло на чистую прибыль в размере 260,7 миллиона рублей, что в 1,7 раза больше, чем в предыдущем квартале.

Всего за полгода 2018 года ОАО «ММК-Метиз» получило чистую прибыль в размере 413,42 миллиона рублей, что на 40% ниже уровня полугодия 2017 года.

За истекшие первые полгода 2018 года ОАО «ММК-Метиз» получило выручку в результате реализации продукции в размере 11,513 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем год назад за такой же период.

Во II квартале 2018 года завод реализовал продукцию на сумму 6,13 миллиарда рублей, увеличив аналогичный показатель предыдущего квартала на 14%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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